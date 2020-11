Serie B, Reggina-SPAL: Menez recupera e sarà titolare, Marino si affida ad Esposito

vedi letture

Un punto di differenza in classifica, una squadra che viene dalla C e l'altra appena retrocessa dalla A. All'Oreste Granillo di Reggio Calabria oggi pomeriggio andrà in scena la sfida tra Reggina e Spal, sfida che promette emozioni e sarà importante per il cammino di entrambe. Un impegno duro ed una prova importante per misurare il livello di ambizioni di entrambe, da una parte gli amaranto ancora imbattuti e dall'altra gli estensi che puntano al ritorno in massima serie. La squadra di Mimmo Toscano è reduce dal pareggio, acciuffato nei minuti finali con Folorunsho, contro il Pordenone. E' stata una dura prova per la Reggina che aveva fatto bene un tempo ed accusato qualche problema nel secondo tempo di dominio dei neroverdi. Il tecnico, rispetto alla trasferta in terra friulana, potrà nuovamente contare su Jeremy Menez. Dall'altra parte arriva una Spal con qualche problema numerico, ha quasi gli uomini contati Marino ma ha una rosa talmente ampia dal punto di vista qualitativo che può battagliare in ogni campo. Nell'ultima giornata al Mazza, gli estensi sono riusciti a conquistare la prima vittoria stagionale con un penalty a tempo quasi scaduto di Lucas Castro. L'arbitro designato per questa sfida valida per la sesta giornata è il signor Giovanni Ayroldi.

COME ARRIVA LA REGGINA - Dopo l'impegno in Coppa Italia, perso, contro il Bologna è tempo di fare sul serio con l'obiettivo di tornare alla vittoria tra le mura amiche. Mimmo Toscano ha un asso in più nella manica rispetto alla gara con il Pordenone, c'è Menez che ha recuperato da un problema fisico. L'attaccante francese sarà regolarmente in campo in coppia con German Denis nel 3-4-1-2 amaranto. Alle loro spalle sempre titolare Nicola Bellomo, un passo indietro Mastour mentre sta per entrare a pieno rango anche Rigoberto Rivas. Problemi per Faty che rimane a casa insieme a Vasic, oltre al solito Plizzari in attesa del secondo tampone negativo. In difesa conferma per Delprato che ha ormai scalzato Marco Rossi.

COME ARRIVA LA SPAL - Una gara importante per gli estensi, un esame importante per agganciare il treno di testa del campionato. Non sarà facile, sia per le capacità della Reggina che soprattutto per le numerose assenze che privano Marino di elementi importanti tra i quali D'Alesandro, Strefezza, Paloschi, Floccari, Jankovic e Viviani. Non roba da poco, calciatori che sarebbero titolari in ogni formazione di B. Il tecnico dei ferraresi, che adotta un modulo speculare a quello della Reggina, si affida in attacco alla gioventù di Sebastiano Esposito. Tante aspettative per l'ex Inter che sarà affiancato da Di Francesco e assistito da Lucas Castro. A centrocampo c'è anche il grande ex della sfida, spazio per Simone Missiroli nato e cresciuto con la casacca amaranto.