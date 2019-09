Serie B, risultati delle 15: Chievo e Benevento da X, primo sorriso Trapani

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Concluse qualche istante fa le tre partite delle 15 di oggi inserite nel calendario della 6^ giornata di Serie B. Con una chance fallita dal Benevento, che dopo aver concluso in vantaggio il primo tempo grazie al gol di Kragl, si fa riprendere nel finale di partita dall'Entella. Lo stesso succede al Bentegodi, dove il Pordenone, avanti in trasferta all'intervallo, viene rimontato dalla rete di Segre in apertura di ripresa. C'è però un dettaglio non indifferente: i ramarri hanno concluso la partita con due uomini in meno (già al 58') per via dei rossi rimediati da Strizzolo e Chiaretti. Prima vittoria in campionato per il Trapani, che sbanca il Picco: poker esterno dei siciliani a La Spezia.

Benevento – Entella 1-1 [20' Kragl (B), 82' Sernicola (E)]

Chievo – Pordenone 1-1 [10' Strizzolo (P), 54' Segre (C )]

Spezia – Trapani 2-4 [19' Nzola (T), 34' Luperini (T), 39' Ragusa (S), 41' e 60' Pettinari (T), 74' Bartolomei (S)]