Serie B, Rohden regala la vetta al Frosinone: 2-1 ciociaro in casa della Reggiana

Succede tutto nella ripresa fra Reggiana e Frosinone dopo un primo tempo terminato sullo 0-0 con i ciociari che avevano avuto qualche occasione in più. A sbloccare il risultato è una rete di Parzyszek all’ora di gioco su assist di un ispirato Rohden. Vantaggio che dura poco più di 10 minuti prima che Mazzocchi batta Bardi su errore di Carraro in fase di disimpegno, cinque minuto dopo però è Rohden a chiudere i giochi con un’azione personale chiusa con un bel diagonale mancino. I ciociari volano così in vetta alla classifica in attesa dei risultati della serata.