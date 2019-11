Serie B, Salernitana-Ascoli - Granata in piena emergenza, out l'ex Pucino

Giampiero Ventura

© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

Obiettivo riscatto per la Salernitana di mister Ventura, che dopo le due sconfitte contro Cremonese e Juve Stabia vuole rimettersi in carreggiata per un posto tra le prime otto. Di fronte ci sarà il temibile Ascoli di Zanetti, settima forza del campionato con 20 punti a più due sui granata, che è reduce dal successo per 3-2 contro il Cosenza e vanta il secondo miglior attacco del campionato con 22 reti messe a segno. La gara sarà diretta dal signor Niccolò Baroni della sezione di Firenze.

COME ARRIVA LA SALERITANA - Solita situazione di emergenza in casa granata, dove mancheranno lo squalificato Migliorini e gli influenzati Jaroszynski, Firenze e Giannetti, che vanno ad aggiungersi ai lungodegenti Mantovani, Heurtaux e Dziczek. Difesa incerottata per mister Ventura, che riproporrà il consueto 3-5-2: scelte obbligate davanti a Micai, dove agiranno Karo, Billong, appena rientrato da un lungo stop, e il giovane Pinto; a centrocampo dovrebbero essere confermati Kiyine e Akpa Akpro ai lati di Di Tacchio, con Lombardi e Lopez sulle corsie laterali; in avanti spazio a Jallow e Gondo.

COME ARRIVA L'ASCOLI - Assenze anche in casa bianconera, dove mancherà lo squalificato Ninkovic e gli infortunati Pucino e Piccinocchi. Sarà ancora 4-3-1-2, con Andreoni, Brosco, Gravillon e Padoin davanti a Leali. A centrocampo ci saranno Petrucci, Cavion e Brlek, mentre sulla trequarti sarà Chajia ad agire alle spalle delle punte Da Cruz e Scamacca.