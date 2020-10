Serie B, Salernitana-Ascoli: out Lombardi, novità per Bertotto

I granata in campo per mantenersi nelle zone alte della classifica, i bianconeri per portarsi in zona play-off. Questo in estrema sintesi il canovaccio della gara di domani tra Salernitana e Ascoli, che vedrà all'Arechi i primi tifosi dopo mesi di chiusura. Gli uomini di Castori vengono dal pareggio esterno sul campo del Vicenza e sono ancora imbattuti, mentre i marchigiani sono reduci dal successo casalingo contro la Reggiana, il primo della stagione. A dirigere la gara sarà il signor Antonio Giua della sezione di Olbia.



COME ARRIVA LA SALERNITANA - I granata arrivano alla sfida senza uno dei loro uomini migliori, Cristiano Lombardi, infortunato così come Bogdan, mentre recuperano Gondo. Mister Castori dovrebbe riproporre il 4-4-2, con Belec che sarà protetto dalla linea a quattro composta da Casasola, Aya, Gyomber e Veseli; a centrocampo ci saranno Dziczek e Di Tacchio con Kupisz e Cicerelli sugli esterni, mentre in attacco ci saranno ancora Djuric e Tutino.



COME ARRIVA L'ASCOLI - Diverse defezioni in casa bianconera, dove mancheranno gli indisponibili Buchel, Malle, Sarzi Puttini, Tassi e Vellios. Bertotto confermerà il 4-3-3, ma possibile qualche novità rispetto alla Reggiana: davanti a Leali ci saranno ancora Pucino, Brosco, Spendlhofer e Kragl, mentre in mediana, accanto a Cavion, potrebbe esserci Gerbo dal primo minuto insieme a Sabiri. In avanti il tridente composto da Chiricò, Bajic e Cangiano.