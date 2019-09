© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Finisce in parità 1-1 il primo tempo di Salernitana-Chievo Verona. Ospiti in vantaggio all'Arechi con Djordjevic in gol al 29' su assist di Meggiorini. Risposta dei padroni di casa che non si fa mancare e arriva al 35' con Kiyine che trasforma un calcio di rigore.