Serie B, Salernitana-ChievoVerona: granata in emergenza

© foto di Andrea Rosito

Vincere per conquistare il primo posto in classifica e per riscattare il ko casalingo nel derby contro il Benevento. Oppure vincere per alimentare il sogno promozione diretta e lanciare un segnale alla concorrenza che ben si è comportata nelle gare del martedì. Salernitana-Chievoverona arriva alla quinta giornata, ma mette già in palio punti pesantissimi. Le assenze sicuramente diminuiscono lo spettacolo: l'emergenza di Ventura si contrappone al ko di Emanuele Giaccherini che è extra lusso per la categoria. Anche l'Arechi non offrirà il consueto colpo d'occhio capace spesso di determinare i risultati del cavalluccio marino: tra abbonati e paganti staccati appena 5000 biglietti in prevendita, eppure l'effetto dodicesimo uomo può essere un fattore.

COME ARRIVA LA SALERNITANA

Mister Ventura, come prevedibile, non recupera nessuno degli infortunati. Restano a casa Mantovani, Billong, Akpa Akpro, Lombardi e Jallow, ex del confronto acquistato per una cifra vicina al milione di euro. Non è stato convocato nemmeno Thomas Heurtaux: per il difensore è arrivato il permesso della Lega, ma lo staff tecnico non lo reputa pronto e si riserva di utilizzarlo per la prima volta tra dieci giorni contro il Frosinone. Scelte obbligate in avanti: Giannetti sarà affiancato da Djuric, possibile staffetta con Cerci a metà ripresa. Pacchetto arretrato senza modifiche: Karo stringe i denti e ci sarà, intoccabili Migliorini e Jaroszynski. In mediana l'unica novità: Di Tacchio e Maistro ci saranno, così come Cicerelli e Kiyine sulle fasce. Odjer rileva Firenze che a Trapani è stato tra i meno positivi.

COME ARRIVA IL CHIEVOVERONA

Defezione importante per il tecnico Marcolini: Giaccherini non ce la fa e deve abdicare. Insieme a lui anche i difensori Cesar e Vaisanen. L'allenatore si affiderà all'esperienza dei veterani: Frey potrebbe guidare la difesa assieme a Michele Rigione, in mediana potrebbe rivedersi Obi che sta ritrovando la miglior condizione dopo aver accusato qualche problema muscolare in precampionato. Garritano è jolly che sarà pescato dalla panchina in corso d'opera sfruttando la stanchezza dell'avversario. Djordjevic affronta il suo mentore Claudio Lotito: fu proprio il patron della Salernitana a volerlo fortemente in Italia qualche anno fa. L'ex Rodriguez, che castigò i granata nel 2018 con una doppietta ai tempi dell'Empoli, non sarà titolare. In rampa di lancio Pucciarelli e Meggiorini, giocatore che deve tantissimo a Giampiero Ventura e che in estate fu accostato proprio ai campani.