Serie B, Salernitana-Cosenza - Giannetti dal 1', dubbio Sciaudone-Kanoute

Niccolò Giannetti

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Questo pomeriggio all'Arechi una Salernitana in cerca di continuità si ritroverà contro il Cosenza di Braglia, in piena zona retrocessione. I granata vengono dall'inatteso successo esterno sul campo del Pescara che ha fatto balzare la squadra al settimo posto, in piena zona play-off, mentre i calabresi sono reduci da due sconfitte consecutive, contro Juve Stabia e Crotone che hanno complicato non poco i piani salvezza. Ad arbitrare la gara sarà il signor Daniel Amabile della sezione di Vicenza.

COME ARRIVA LA SALERNITANA - Solita situazione di emergenza in casa granata, dove, oltre al lungodegente Mantovani, mancheranno Lopez, Pinto, Cicerelli e Cerci. Sarà ancora 3-5-2: davanti a Micai ci saranno Karo, Migliorini e Jaroszynski, mentre in mediana, ai lati di Di Tacchio, ci saranno Maistro e Akpa Akpro, con Lombardi e Kiyine confermati sugli esterni; in avanti la coppia si rivedrà dal primo minuto Giannetti a far coppia con Djuric.

COME ARRIVA IL COSENZA - I rossoblù che partono alla volta di Salerno saranno privi degli infortunati Kone e Lazaar. Mister Braglia si affiderà anch'esso al consueto 3-5-2 e dovrebbero rivedersi dall'inizio sostanzialmente gli interpreti del derby col Crotone. In difesa ci saranno Idda, Monaco e Legittimo, mentre in mediana ballottaggio tra Sciaudone e Kanoute per completare il reparto accanto a Bruccini e Broh, con D'Orazio e Baez sugli esterni; in avanti Riviere dovrebbe far ancora coppia con Machach.