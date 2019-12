Serie B, Salernitana-Crotone - Dziczek dal 1', Stroppa in emergenza

Giovanni Stroppa

© foto di Andrea Rosito

I riflettori della Serie B si accenderanno questa sera sullo stadio Arechi di Salerno, dove andrà in scena l'importante gara tra Salernitana e Crotone. Sfida da non fallire per i padroni di casa, in piena crisi di risultati e di gioco, con appena un punto racimolato nelle ultime 4 gare, un bottino deludente che ha scosso l'ambiente. Il Crotone, invece, viene da una sconfitta sul campo del Pordenone e un pareggio interno contro il Cittadella che hanno frenato le ambizioni play-off degli squali, ora a -1 dall'ottavo posto a quota 22 punti. A dirigere la gara sarà il signor Gianluca Aureliano della sezione di Bologna.



COME ARRIVA LA SALERNITANA - Ventura ancora alle prese con diverse assenze pesanti, in questo caso quelle di Giannetti e Cerci acciaccati e Maistro squalificato, che vanno ad aggiungersi ai lungodegenti Mantovani e Heurtaux. Granata che confermeranno il tradizionale 3-5-2: davanti a Micai si rivedranno Karo, Migliorini e Jaroszynski, mentre a centrocampo possibile l'inserimento di Dziczek in cabina di regia al posto di Di Tacchio, con Firenze e Kiyine ai lati, mentre sulle corsie laterali ci saranno Lombardi a destra e Lopez a sinistra. In avanti spazio alla coppia Djuric-Jallow.

COME ARRIVA IL CROTONE - Mister Stroppa deve rinunciare agli infortunati Benali, Maxi Lopez, Zak e Zanellato, mentre recupera Molina e Marrone. Modulo a specchio per i calabresi, che vanno verso la riconferma dell'undici sceso in campo settimana scorsa contro il Pordenone. In difesa ci saranno ancora Golemic, Spolli e l'ex Gigliotti. A centrocampo, invece, Messias e Crociata agiranno ai lati di Barberis, mentre Molina e Mazzotta prenderanno in consegna le corsie laterali. In avanti la coppia Simy-Vido.