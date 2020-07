Serie B, Salernitana-Empoli - Scontro play-off all'Arechi

vedi letture

Fischio d'inizio alle ore 21. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

Entra nel vivo la volata play-off che, a tre giornate dal termine, resta ancora apertissima. All'Arechi andrà in scena l'interessantissima sfida tra la Salernitana, settima a quota 51 punti, e l'Empoli nono, che a -2 dall'ottavo posto che significherebbe l'accesso agli spareggi promozione. I granata sono in un discreto stato di forma, venendo dal pareggio esterno col Crotone e dal successo sul Cittadella, mentre i toscani devono ritrovare a tutti i costi la vittoria dopo due sconfitte consecutive. Dirigerà l'incontro il signor Davide Ghersini di Genova.

COME ARRIVA LA SALERNITANA - Mister Ventura deve rinunciare allo squalificato Curcio e di Billong, messo fuori squadra per motivi disciplinari, oltre agli infortunati Lombardi, Mantovani e Cerci. Sarà con ogni probabilità ancora 3-4-1-2: davanti a Micai ci saranno Aya, Migliorini e Jaroszynski; in mediana spazio ad Akpa Akpro e Dziczek, con Cicerelli e Lopez sulle corsie laterali; in avanti Kiyine agirà alle spalle di Djuric e Gondo.

COME ARRIVA L'EMPOLI - I toscani saranno privi degli squalificati Fiamozzi ed Henderson oltre a Zurkowski e Antonelli. Spazio al 4-3-3. Davanti a Brignoli ci saranno Pinna, Maietta, Romagnoli e Balkovec; a centrocampo confermati si vedranno Ricci e Bandinelli al fianco di Frattesi; in avanti confermato il tridente Ciciretti, Mancuso, Bajrami.