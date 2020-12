Serie B, Salernitana-Entella: granata per la vetta, liguri in emergenza

Monday night da testa-coda all'Arechi di Salerno dove l'Entella fanalino di coda affronterà la Salernitana seconda e a una sola distanza dalla vetta. I granata vengono da due pareggi preziosi contro Lecce e Frosinone che hanno permesso di rimanere in scia all'Empoli capolista. L'Entella, desolatamente ultimo con appena 5 punti, è l'unica squadra a non aver mai vinto in stagione e viene da ben cinque sconfitte consecutive. A dirigere la gara sarà il signor Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta.

COME ARRIVA LA SALERNITANA - Squadra quasi al completo per Castori, che lascia a casa solo gli indisponibili Baraye e Lombardi. Djuric stringe i denti, dopo la botta rimediata col Frosinone, e rientra tra i convocati, ma dovrebbe accomodarsi in panchina. Confermato il 3-5-2, con Bogdan, Gyomber e Mantovani davanti a Belec; a centrocampo Di Tacchio sarà affiancato da Dziczek e Anderson, mentre le corsie laterali saranno presidiate da Casasola e Cicerelli. In avanti il tandem inedito Tutino-Giannetti.

COME ARRIVA L'ENTELLA - Diversi assenti per mister Vivarini, che deve valutare le condizioni degli uomini acciaccati dalla gara contro il Pordenone. Si va verso la conferma del 4-3-1-2, con Cleur, Poli, Chiosa e Pavic davanti a Russo; a centrocampo dovrebbero vedersi ancora Settembrini, Paolucci e Crimi, con Schenetti dietro la coppia Mancosu-Brunori.