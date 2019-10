Serie B, Salernitana-Frosinone - Cambio modulo per Ventura, Rohden dal 1'

Marcus Rohden

La settima giornata del campionato cadetto propone in cartellone l'interessante match dell'Arechi tra Salernitana e Frosinone, due compagini che negli ultimi dieci anni hanno dato vita ad interessanti sfide tra Serie C e Serie B. Gara fondamentale per entrambe le squadre, con i granata che vogliono conquistare la prima piazza solitaria, mentre dall'altra parte il tecnico dei ciociari Alessandro Nesta deve riportare i canarini al successo per non perdere la panchina. Ad arbitrare la gara sarà il signor Riccardo Ros della sezione di Pordenone.

COME ARRIVA LA SALERNITANA - Mister Ventura non riesce a recuperare alcun uomo, dovendo ancora fare a meno degli infortunati Billong, Lombardi, Heurtaux, Mantovani, Akpa Akpro e Jallow. Possibile cambio di modulo per i granata, che potrebbero proporre il 3-4-1-2: davanti a Micai i soliti Karo, Migliorini e Jaroszynski, mentre a centrocampo ci dovrebbero essere Di Tacchio e Odjer, con Cicerelli e Lopez sulle corsie laterali. In avanti sarà Kiyine ad agire da rifinitore alle spalle di Djuric e Giannetti.

COME ARRIVA IL FROSINONE - Nesta non potrà contare sullo squalificato Paganini oltre che sugli infortunati Dionisi e Szyminski, mentre resta in forse l'acciaccato Maiello. I ciociari dovrebbero Diverse novità per i ciociari rispetto all'undici che la scorsa settimana ha pareggiato col Cosenza. Sarà ancora 4-3-1-2, con Capuano al posto di Salvi al centro della difesa accanto ad Ariaudo e Beghetto sulla corsia mancina al posto di Zampano. In mediana saranno Gori e Rohden ad affiancare Haas, mentre in avanti confermato Ciano alle spalle di Novakovich e Citro.