Serie B, Salernitana-Lecce: big match all'Arechi, sfida che vale il primato

vedi letture

I riflettori della dodicesima giornata di Serie B si accenderanno sull'Arechi dove andrà in scena il big match tra Salernitana e Lecce. La squadra granata, ancora capolista in solitaria nonostante l'ultima sconfitta contro il Brescia, è in cerca di riscatto contro una delle maggiori pretendenti alla vittoria del campionato, i salentini di mister Corini, risultato positivo al Covid e assente. I giallorossi sono reduci da appena due punti nelle ultime due partite e vogliono tornare ad un successo che permetterebbe di agganciare proprio i granata a quota 23. A dirigere la gara sarà il signor Daniele Chiffi della sezione di Padova.

COME ARRIVA LA SALERNITANA - Mister Castori deve rinunciare a capitan Di Tacchio squalificato, ma ritrova Schiavone, Karo e Veseli. Alcune novità rispetto alla gara col Brescia, ma si dovrebbe partire dallo stesso modulo, il 3-5-2: davanti a Belec ci saranno Aya, Gyomber e Mantovani; in mediana Schiavone sarà affiancato da Dziczek e Anderson, con Lopez e Casasola sugli esterni. In avanti il solito tandem Djuric-Tutino.

COME ARRIVA IL LECCE - I salentini devono fare a meno degli indisponibili Felici e Dermaku per la trasferta di Salerno, oltre che del mister Corini, positivo al Covid. Lucioni ce la fa, ma non è al top, essendo uscito acciaccato dalla gara col Frosinone. Sarà con ogni probabilità 4-3-1-2 con la linea difensiva composta da Adjapong, Meccariello, Zuta e Calderoni, con Lucioni che dovrebbe partire dalla panchina. In mediana Paganini, Tachtsidis ed Henderson, al ritorno dal 1', mentre in avanti Mancosu agirà da rifinitore alle spalle di Coda e Falco.