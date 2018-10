Serie B, Salernitana-Livorno 3-1. Terza vittoria nelle ultime 5 per i campani

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Terza vittoria nelle ultime cinque giornate per la Salernitana di Stefano Colantuono. All'Arechi i padroni di casa s'impongono sul Livorno per 3-1. Decidono i gol di Bocalon (al 31' e all'88') e Pucino al 60' per i campani e di Di Gennaro al 76' per i labronici attualmente ultimi a pari merito con il Carpi con 5 punti.