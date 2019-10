Serie B, Salernitana-Perugia - Emergenza totale per Ventura, Balic dal 1'

Giampiero Ventura

© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

Sfida d'alta classifica all'Arechi di Perugia, dove si sfideranno per il nono turno di campionato Salernitana e Perugia, appaiate a quota 14 punti in classifica. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta, rispettivamente contro il Venezia e il Benevento e desiderano tornare al successo per restare in scia alle prime della classe. A dirigere l'incontro sarà il signor Gianluca Aureliano della sezione di Bologna.



COME ARRIVA LA SALERNITANA - Mister Ventura perde altri pezzi in vista della gara coi biancorossi, contro i quali dovrà rinunciare anche a Giannetti, oltre agli altri infortunati Billong, Mantovani, Heurtaux, Firenze e Cicerelli. Scelte obbligate, dunque, per l'ex ct, che riproporrà il 3-5-2 con Karo, Migliorini e Jaroszynski davanti a Micai. A centrocampo ci saranno Di Tacchio, Maistro e Odjer. Sulle corsie laterali possibile novità, con Lombardi che potrebbe giocare dal 1' sulla corsia di destra e Kiyine che dovrebbe tornares sulla fascia opposta. In avanti Djuric farà coppia con Jallow.

COME ARRIVA IL PERUGIA - Diverse defezioni anche per i perugini, che dovranno rinunciare a Falasco, Angella, Konate e Carraro. Mister Oddo vara il cambio modulo, proponendo un 4-3-2-1: davanti a Vicario ci sarà la coppia difensiva composta da Sgarbi e Gyomber, con Rosi e Di Chiara sugli esterni. A centrocampo ci sarà il giovane Balic in cabina di regia, mentre alle spalle di Iemmello ballottaggio sono in quattro i candidati per due posti, Melchiorri, Buonaiuto, Fernandes e Caputo, con questi ultimi due favoriti.