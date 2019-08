Serie B, Salernitana-Pescara: tante defezioni per i due tecnici

Fischio d'inizio alle 18. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Giampiero Ventura

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Si torna a fare sul serio allo stadio Arechi di Salerno, che sarà teatro di un interessantissimo match d'apertura tra Salernitana e Pescara. I granata padroni di casa non partono coi favori del pronostico, dopo un'annata disastrosa come la scorsa, ma che puntano sulla voglia di rivalsa del gruppo e di un uomo navigato come mister Ventura. Dal canto loro, invece, gli abruzzesi vogliono costruire qualcosa di importante in questa stagione e si affidano all'esordiente Luciano Zauri.

COME ARRIVA LA SALERNITANA : Diverse defezioni per i campani, che dovranno rinunciare a Billong e Lombardi, fermatisi in settimana, oltre a Cerci, non ancora al top della condizione, e Mantovani, ai box da metà luglio. Mister Ventura si affiderà al 3-5-2 già adoperato in Coppa Italia: scelte obbligate in difesa dove si rivedrà Migliorini, insieme a Karo e Jaroszynski; sulla corsia destra sarà Cicerelli a prendere il posto di Lombardi, con Kiyine sul fronte opposto. In avanti la coppia Jallow-Giannetti.

COME ARRIVA IL PESCARA: Anche mister Zauri è alle prese con alcune assenze, quelle degli indisponibili Crecco, Vitturini, Marafini, Farelli e dello squalificato Scognamiglio, ex di turno. Con ogni probabilità in difesa sarà Del Grosso a presidiare la corsia di sinistra con Balzano che dovrebbe essere dirottato a destra, mentre al centro Bettella farà coppia con Campagnaro. Novità rispetto alla gara con l'Empoli anche in attacco, dove dovrebbe ottenere una chance da titolare Cisco al fianco di Galano e Tumminello.