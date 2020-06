Serie B, Salernitana-Pisa: Ventura perde Micai, D'Angelo senza Mosca

La Serie B riparte dopo la lunga pausa per l’emergenza sanitaria. All’Arechi (ore 18) va in scena la sfida fra Salernitana e Pisa. Due squadre con obiettivi stagionali diversi, ma con l’esigenza comune di muovere la classifica. La formazione campana, settima a quota 42, vuole consolidare la propria posizione nei playoff. I toscani, undicesimi con 36, inseguono un risultato positivo fuori casa per restare a distanza di sicurezza dalla zona salvezza, distante al momento quattro lunghezze. Nella gara di andata i nerazzurri si imposero per 2-1, con due gol nel primo quarto d’ora realizzati da Di Quinzio e Fabbro. Rete della bandiera di Jallow.

COME ARRIVA LA SALERNITANA – Il gambiano stavolta non ci sarà, perché fermato dal giudice sportivo. Scelte quasi obbligate nel reparto avanzato per Ventura che, sempre per squalifica, dovrà fare a meno anche di Gondo. A guidare l’attacco sarà ancora Djuric, affiancato nel 3-5-2 da Giannetti, in vantaggio nel ballottaggio con Cerci, mentre Lombardi e Kiyne agiranno sulle corsie esterne. Defezione pesante tra i pali dove Micai è costretto al forfait dopo 70 partite consecutive a difesa della porta granata, a causa di una brutta botta al torace. Chance per Vannucchi. Out anche Cicerelli, per problemi muscolari. Non recuperano Heurtaux e Mantovani.

COME ARRIVA IL PISA – Moscardelli ed il baby Perazzolo sono gli unici indisponibili, oltre allo squalificato Marin. Il capitano non ha ancora smaltito il problema alla spalla e per questo non verrà rischiato. D’Angelo dovrebbe optare per il 4-3-1-2. Birindelli e Pisano si giocano una maglia a destra. Sulla corsia opposta confermato Lisi, match winner dell'ultimo derby col Livorno. Al centro della difesa confermati Caracciolo e Benedetti. Senza il mediano romeno, centrocampo formato da Gucher, De Vitis e Pinato che dovrebbe essere preferito a Siega. Soddimo sarà il trequartista a ridosso delle punte Marconi e Masucci.