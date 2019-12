Serie B, Salernitana-Pordenone - Emergenza difesa per i granata, out Pasa

Giampiero Ventura

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Il diciottesimo turno di B propone la gara inedita tra Salernitana e Pordenone, che nella loro storia non si sono mai incrociate. Le due squadre arrivano alla sfida distanziate di ben otto punti, coi friulani, vera sorpresa del campionato, secondi a quota 31 punti e la Salernitana fuoi dalla zona play-off con soli 23 punti. I ramarri allenati da mister Tesser vengono da tre successi consecutivi contro Crotone, Cosenza e Ascoli, mentre i granata sono reduci dal pareggio esterno contro l'Empoli e dal successo casalingo contro il Crotone. Ad arbitrare la gara sarà il signor Federico Dionisi della sezione de L'Aquila.

COME ARRIVA LA SALERNITANA - Mister Ventura è costretto a lasciare a casa l'influenzato Migliorini e farà a meno in difesa anche degli infortunati Pinto e Mantovani, mentre in avanti mancheranno ancora Giannetti e Cerci. Sarà ancora 3-5-2: davanti a Micai il terzetto composto da Karo, Billong e Jaroszynski. Dubbi a centrocampo, dove ci saranno certamente Dziczek e Di Tacchio, mentre Kiyine potrebbe completare la mediana, lasciando la corsia mancina a uno tra Lopez e Cicerelli. A destra confermatissimo Lombardi, mentre in avanti ci sarà la coppia Jallow-Gondo.



COME ARRIVA IL PORDENONE - I neroverdi devono rinunciare, invece, al capitano De Agostini, squalificato, e all'infortunato Pasa. Spazio al 4-3-1-2, con Vogliacco, Barison, il rientrante Camporese e Bassoli; in mediana ci saranno Zammarini, Burrai e Pobega, mentre in avanti ci sarà Chiaretti a supporto del tandem Ciurria-Strizzolo.