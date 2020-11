Serie B, Salernitana-Reggiana sub iudice. Servirà un supplemento d'indagine

Il Giudice Sportivo di Serie B non ha ancora preso una decisione in merito alla sfida fra Salernitana e Reggiana dove gli emiliani non si sono presentati in campo a causa delle tante positività al Covid-19 che hanno colpito la rosa. Nel comunicato pubblicato sul sito della Lega B infatti la partita in questione risulta sub-iudice. Niente 3-0 a tavolino quindi per i campani, con il Giudice Sportivo che si riserva di decidere nei prossimi giorni in merito dopo un supplemento d'indagine.

Il club emiliano punta a evitare la sconfitta a tavolino facendo leva sul comma 1 dell’articolo 55 delle NOIF che sancisce l’impossibilità di disputare una partita per “cause di forza maggiore”, basandosi sul sul documento siglato dalla direttrice dell'ASL di Reggio Emilia in cui viene invitata la Reggiana a mantenere le stesse misure di prevenzione adottate fino a quel momento per i casi di Covid-19. Una situazione simile a quella relativa a Juventus-Napoli (con il Giudice Sportivo che in quel caso aveva optato per la sconfitta a tavolino dei partenopei che il 9 novembre vedranno discutere il ricorso presso il Tribunale d'Appello Federale).