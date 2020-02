Serie B, Salernitana-Trapani - Panchina per Kiyine, Pettinari di nuovo dal 1'

Fischio di inizio alle ore 21. Su TMW live, pagelle e interviste

Sofian Kiyine

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

I riflettori della Serie B si accenderanno questa sera sull'interessante monday night della ventitreesima giornata, quello dell'Arechi tra Salernitana e Trapani. Squadre che arrivano alla sfida con morale e situazione di classifica ben diversa: i padroni di casa, imbattuti in questo 2020, sono in serie positiva da tre turni e vengono dall'ottimo pareggio esterno nel derby contro la capolista Benevento, mentre i siciliani sono reduci dal pesante ko interno contro il Cittadella che ha arrestato la lenta risalita degli uomini di Castori, attualmente penultimi. Con un successo la Salernitana si porterebbe a -1 dal secondo posto che significherebbe promozione diretta. A dirigere la gara sarà il signor Antonio Di Martino di Teramo.

COME ARRIVA LA SALERNITANA - Squadra quasi al completo per mister Ventura, che deve rinunciare soltanto al lungodegente Mantovani e a Cerci. Sarà ancora 3-5-2: davanti a Micai ancora panchina per Karo che lascerà il posto ad Aya accanto a Migliorini e Jaroszynski; in mediana ci saranno con ogni probabilità Akpa Akpro, Dziczek e Maistro, con Lombardi e Cicerelli sugli esterni. Verso la panchina, dunque, Di Tacchio e Kiyine. In avanti, infine, la coppia Djuric-Gondo.

COME ARRIVA IL TRAPANI - Diverse assenze, invece, in casa siciliana, dove mancheranno lo squalificato Biabiany e gli indisponibili Ben David, Buongiorno, Jakimovski, Martina e Moscati. Spazio ancora al 3-5-2 con pochissime variazioni rispetto alla scorsa gara: il portiere Cornasecchi sarà difeso dal terzetto Fornasier-Strandberd-Scognamillo; a centrocampo ci saranno Luperini, Taugourdeau e Coulibaly, con Del Prete e Grillo sugli esterni; in avanti il tandem Pettinari-Dalmonte.