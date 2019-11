Serie B, Salernitana-V.Entella - Dziczek scalda i motori, rientra Chiosa

Marco Chiosa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tre punti pesanti quelli che verranno messi in palio questo pomeriggio allo stadio Arechi, dove si affronteranno Salernitana ed Entella, che viaggiano a braccetto a quota 15 punti. I granata, reduci dalla sconfitta di Pisa, vogliono ritrovare un successo tra le mura amiche che manca addirittura dalla prima giornata contro il Pescara. Nelle ultime due gare disputate dinanzi ai propri tifosi gli uomini di Ventura hanno subito due pareggi, entrambi oltre il novantesimo. L'Entella viene invece dalla vittoria sul Cosenza e vuole dare continuità. Ad arbitrare la gara ci penserà il signor Federico Dionisi della sezione de L'Aquila.



COME ARRIVA LA SALERNITANA - Granata ancora in totale emergenza, con mister Ventura che non riesce a recuperare nessun infortunato. Ancora assenti Billong, Heurtax, Mantovani, Firenze, Cicerelli e Giannetti. Sarà ancora 3-5-2: stringe i denti Jaroszynski, che pur non essendo al massimo partirà dal primo minuto nel terzetto difensivo insieme ai soliti Karo e Migliorini; a centrocampo possibili novità, con l'inserimento del giovane polacco Dziczek in cabina di regia, lo spostamento Di Tacchio mezzala insieme ad Akpa Akpro e il debutto dal primo minuto di Lombardi a destra, con Kiyine sul fronte opposto. In attacco ci saranno Djuric e Jallow.

COME ARRIVA L'ENTELLA - Boscaglia ritorna in panchina dopo la squalifica e può contare sul rientro in difesa di Chiosa, anch'esso rientrante da un turno di stop per squalifica. Out, invece, Paolucci, uscito anzitempo nella gara col Cosenza. Confermato il 3-5-2, con Chiosa che completerà il terzetto difensivo accanto a Poli e Pellizzer. A centrocampo dovrebbe rivedersi Eramo, insieme a Nizzetto e Schenetti, mentre sugli esterni ci saranno Sala e Sernicola. In attacco confermato il tandem De Luca-Mancosu.