Serie B, Salernitana-Venezia - Billong dal 1', ballottaggi in casa lagunare

Obiettivi diversi quelli di Salernitana e Venezia, accomunate però dalla necessità assoluta di tornare al successo. Da un lato i granata, dopo la sconfitta di Frosinone, vogliono ritrovare i tre punti per non allontanarsi troppo dalle prime posizioni e per non rischiare di scivolare ai margini della zona play-off; dall'altro il Venezia, reduce dal pareggio casalingo contro il Cosenza, che mantiene appena un punto di margine sulla zona play-out e non vuole essere risucchiato nelle zone calde. A dirigere la gara sarà il signor Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco.

COME ARRIVA LA SALERNITANA - Ancora emergenza per i granata, che dovranno rinunciare agli infortunati Curcio, Mantovani, Di Tacchio, Lombardi e soprattutto il capocannoniere di squadra Djuric. Scelte quasi obbligate per Ventura, ma potrebbero esserci alcune novità rispetto a sabato: davanti a Micai Billong dovrebbe prendere il posto di Migliorini accanto a Karo e Jaroszynski; in mediana Capezzi dovrebbe affiancare Dziczek e Maistro, con Cicerelli e Kiyine sugli esterni; in avanti Jallow e Gondo.

COME ARRIVA IL VENEZIA - Squadra quasi al completo per Dionisi, che però deve fare ancora a meno degli acciaccati Ceccaroni, Modolo e Lezzerini. Confermato il consueto 4-3-1-2 con poche novità previste rispetto a sabato: davanti a Pomini ci saranno ancora Fiordaliso, Riccardi, Casale e l'ex Molinaro; in mediana potrebbe partire dal primo minuto l'ex di turno Firenze accanto a Maleh e Fiordilino; Aramu confermatissimo dietro le punte, che dovrebbero essere Longo e uno tra Capello, Zigoni e Monachello.