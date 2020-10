Serie B, seconda vittoria per il Frosinone: contro l'Ascoli decide un gol di Salvi

È bastata una sola rete al Frosinone per ottenere la seconda vittoria consecutiva in campionato. La compagine ciociara ha conquistato i tre punti grazie al gol di Salvi al 75', abile nel sfruttare un'ottima giocata personale. Secondo posto per i gialloblù, che nel turno infrasettimanale sfideranno l'Entella. Ascoli ancora a secco di vittorie, la partita con la Reggiana sarà fondamentale per poter ottenere il primo successo.

