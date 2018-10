Serie B, si gioca. Domani o lunedì la decisione del Consiglio di Stato

© foto di Antonio Vitiello

A margine del Consiglio Nazionale del CONI il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha dribblato le domande sul tema caldo del format della Serie B dicendo solamente: “Valuteremo e poi decideremo”. Il tutto è rinviato, come ovvio, a martedì quando si terrà il primo Consiglio Federale in cui si dovrà porre la parola fine alla vicenda dopo che anche il Consiglio di Stato non si è espresso, una decisione era prevista per oggi, rimandando il tutto a domani o addirittura lunedì come riferisce La Gazzetta dello Sport.