Serie B, si interrompe la corsa della SPAL. Il Cittadella si impone per 2-0 sugli estensi

Si ferma a sei la striscia di vittorie consecutive della SPAL in campionato. La squadra di Marino cade infatti in casa del Cittadella sotto i colpi di quella di Venturato. Dopo un primo tempo piuttosto equilibrato la squadra veneta accelera nella ripresa ponendo le basi per il successo prima con il palo di Branca al 55° e poi con una gran conclusione di Pavan al 58°. Poco dopo l’ora di gioco arriva il gol che sblocca la gara con Proia che approfitta di una dormita di Salamon per battere a rete. Nel finale, dopo il pari sfiorato da Esposito, arriva anche il raddoppio con un contropiede perfetto dove Iori veste i panni di assistman e Gargiulo quello di uomo-gol.

SERIE B

ChievoVerona-Reggina 3-0 (25°, 57° Margiotta, 76° Rigione)

Venezia-Monza 0-2 (62° C. Augusto, 89° Mota)

Brescia-Salernitana 3-1 (3° Van de Looi, 21° Spalek, 76° Bjarnason; 43° rig. Tutino)

Lecce-Frosinone 2-2 (44° Adjapong, 60° Mancosu; 15° rig. Parzyszek, 89° Novakovich)

Cremonese-Ascoli 3-3 (17° Strizzolo, 43°, 55° Deli; 26°, 32°, 58° Bajic)

Entella-Empoli 2-5 (45° Costa, 75° Poli; 6°, 59°, 60°, 71° Mancuso, 90° Haas)

Cosenza-Reggiana 0-1 (66° Varone)

Pisa-Pordenone 1-0 (46° Palombi)

Pescara-Vicenza 2-3 (2° Memushaj, 71° Galano; 7° Meggiorini, 25° Jallow, 70° Dalmonte)

Cittadella-SPAL 2- (66° Proia, 88° Gargiulo)