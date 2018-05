Serie B, si salva l'Ascoli. L'Entella torna in C

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche la gara di ritorno fra Ascoli ed Entella finisce a reti bianche. In virtù del miglior piazzamento in classifica, l'Ascoli resta in serie B mentre la Virtus saluta il campionato cadetto e retrocede in serie C. Una partita combattuta, con l'Entella che nei secondi finali ha avuto una grandissima occasione con Aramu senza riuscire a trovare lo specchio. Dopo 4 anni l'Entella torna in serie C.