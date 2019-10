Serie B, Soddimo lancia la Cremonese: 1-0 all’Ascoli al 45°

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una grande rete di Soddimo al 20° basta alla Cremonese per chiudere in vantaggio il primo tempo del big match di Serie B contro l’Ascoli. I grigiorosso vanno anche vicini al raddoppio con un doppio tentativo di Ceravolo e Mogos – para Leali in entrambe le occasioni – e ancora Soddimo che impegna nuovamente l’estremo difensore marchigiano. L’Ascoli risponde al 26° con Padoin, servito da Da Cruz, che impegna Ravaglia.