Un solo gol nei primi tempi delle tre sfide di Serie B in corso di svolgimento: il Carpi ha sbloccato il risultato in chiusura di frazione grazie a Di Noia, dopo numerosi occasioni fallite dall'Hellas Verona, mentre a Cosenza e Padova zero a zero. Cittadella e Salernitana per il momento non sono riuscite a sbloccare il risultato.

Venerdì 1 gennaio

Ascoli-Lecce rimandata

Sabato 2 gennaio

Carpi-Verona 1-0

Cosenza-Cittadella 0-0

Padova-Salernitana 0-0

18.00 Spezia-Cremonese

Domenica 3 gennaio

15.00 Benevento-Venezia

15.00 Crotone-Livorno

21.00 Pescara-Brescia