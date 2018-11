Serie B, solo un pari tra Crotone e Carpi. Vince il Venezia di misura

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Terza gara senza vittoria per il Crotone che in casa non è andato oltre l'1-1 contro il Carpi. La squadra calabrese è passata in vantaggio al 22' con la rete di Molina ma nella ripresa è stata riacciuffata da Concas che al 73' ha firmato il pareggio degli ospiti. Con questo punto il Crotone sale a 12 punti e il Carpi a quota 6.

Vince invece il Venezia che ha battuto 1-0 la Salernitana: decisiva la rete di Domizzi arrivata nel primo tempo e con questo successo, la squadra di Zenga, imbattuta da quattro turni, raggiunge il Crotone a quota 12 punti e lascia la Salernitana, al secondo ko in campionato, a 17 punti.

SERIE B - RISULTATI FINALI

Crotone-Carpi 1-1

Venezia-Salernitana 1