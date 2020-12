Serie B, SPAL-Brescia: le due squadre cercano punti dopo le ultime sconfitte

Si chiude questa sera il 2020 di SPAL e Brescia. Alle 18 i biancazzurri di Pasquale Marino ospiteranno al “Mazza” le Rondinelle di Davide Dionigi nella 16a giornata di campionato, la terzultima del girone di andata. Una sfida importante per entrambe le formazioni, i ferraresi che vogliono provare a riavvicinare le posizioni che valgono la promozione in A diretta, distanti quattro punti, e i biancoblu lombardi che invece occupano l’undicesima piazza in classifica e sono a caccia di punti per diminuire le distanze con la zona playoff, rappresentata dal Venezia con 23 punti.

COME ARRIVA LA SPAL - I padroni di casa, reduci dal ko in casa dell’Ascoli per 2-0, sono ancora imbattuti fra le mura amiche. La SPAL al “Mazza” ha vinto cinque volte e pareggiate due, solo la Salernitana capolista ha fatto meglio con sei successi e due pari. Per Pasquale Marino ci sarà un dubbio in attacco fra Paloschi e Floccari mentre sulle trequarti potrebbe esserci Di Francesco.

COME ARRIVA IL BRESCIA - Le Rondinelle non vincono dalla sfida interna contro la Reggina, 3-1 il finale. Successivamente sono arrivati un pareggio sul campo del Pescara e un ko interno contro l’Empoli dell’ultima sfida di campionato. Il Brescia ha vinto solo una volta lontano dal “Rigamonti”, 2-1 sul campo del Cosenza, raccogliendo poi solo tre pareggi e tre sconfitte. Davide Dionigi dovrebbe schierare nuovamente la coppia formata da Torregrossa e Donnarumma mentre sulla trequarti dovrebbe giocare Spalek.