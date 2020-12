Serie B, Spal-Chievo: profumo di Serie A al "Mazza" di Ferrara

Fischio d'inizio alle ore 21.00. Live, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti su TMW.

La Serie B procede a ritmo serrato tanto che, a soli due giorni dall’ultimo turno, è in programma la 12^ giornata. Tante sfide decisamente interessanti, tra cui Spal-Chievo: confronto tra due squadre che fino a non molto tempo fa. Si tratta di due club in cerca di riscatto dopo la scorsa stagione, ma per motivi diversi: i ferraresi sono reduci da una disastrosa annata in massima serie chiusa all’ultimo posto, mentre i clivensi dalla semifinale playoff persa contro lo Spezia. Un match dunque da non perdere, che può dare indicazioni importanti per l’alta classifica. Appuntamento alle ore 21.00 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara, dirige la sfida il Sig. Marco Guida di Torre Annunziata.

COME ARRIVA LA SPAL – Rialzarsi subito e dimenticare il passo falso con il Cittadella. Il tecnico Pasquale Marino ha già archiviato il brutto k.o. con i veneti, che ha stoppato una serie di 8 vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia. Un trend che i ferraresi devono riprendere subito perché, nella parte alta della classifica, l’andamento spedito delle avversarie non ammette distrazioni. Per avere la meglio sul Chievo, Marino dovrebbe affidarsi al solito 3-4-3. Out Valoti per squalifica, Bersha per il Covid e Dickmann per infortunio, mentre Okoli e Ranieri potrebbero recuperare quantomeno per la panchina. In mediana è duello tra Missiroli e Murgia per sostituire Valoti, mentre in avanti spazio a Di Francesco e agli ex di giornata Castro e Paloschi.

COME ARRIVA IL CHIEVO – Andare a Ferrara per giocare la propria partita, con rispetto ma senza timore della Spal. Alfredo Aglietti esorta i suoi ragazzi a credere nel risultato pieno, bissando così il successo per 3-0 ottenuto in casa contro la Reggina. Tre punti che riporterebbero i gialloblù a ridosso delle prime posizioni, dopo un periodo di flessione con 1 punto in 3 partite. In vista della trasferta di Ferrara, diverse pedine importanti tornano a disposizione del tecnico. Su tutte Fabbro e Obi, che potrebbero trovare spazio dal primo minuto. Quasi certa la presenza di Renzetti sulla corsia di sinistra, al posto dello squalificato Cotali. In avanti ballottaggio tra Margiotta – autore di una doppietta contro la Reggina – e Djordjevic.