Serie B, Spal-Cosenza: Paloschi dal 1' per rompere il tabù Mazza

Calcio d'inizio alle ore 16.15. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

Roberto Occhiuzzi torna a sfidare Pasquale Marino dopo il clamoroso 1-5 del mese di luglio, quando quest’ultimo guidava l’Empoli, anche se l’attuale allenatore spallino non sarà in panchina perché fermato per tre turni dal giudice sportivo. Spal-Cosenza, in campo alle 16.15 per la seconda giornata di Serie B, sarà anche questo. Quel successo così rotondo fu una tappa fondamentale nel cammino verso la miracolosa salvezza della formazione calabrese che nella prima trasferta del nuovo campionato dovrà vedersela con gli estensi, retrocessi dalla categoria superiore al termine di una stagione travagliata.

COME ARRIVA LA SPAL – Nella gara inaugurale del campionato Floccari e compagni hanno imposto lo 0-0 al Monza, reggendo il confronto con la potenziale favorita del torneo. Risultato replicato in Coppa Italia contro il Bari, con passaggio del turno arrivato soltanto dopo i calci di rigore. La vittoria manca ormai da 14 partite ufficiali. L’ultima risale al pre-lockdown: 1-0 al Parma lo scorso 8 marzo. In casa da quasi un anno, sempre di misura sui ducali il 5 ottobre 2019. Senza il capitano (stiramento al bicipite femorale della coscia destra), il peso dell’attacco graverà sulle spalle di Paloschi, supportato nel tridente da Strefezza e D’Alessandro. In difesa ballottaggio tra Salamon e Ranieri. A sinistra Sala è favorito su Brignola.

COME ARRIVA IL COSENZA – Il pareggio interno a reti bianche contro la Virtus Entella, nella prima giornata, ha allungato la serie positiva dei Lupi, imbattuti da 7 gare, tra vecchia e nuova stagione (5 vittorie e 2 pareggi) e con la porta inviolata da 269’. Dagli undici metri è arrivata la qualificazione per il terzo turno di Coppa Italia dopo una lunga maratona di tiri dal dischetto contro l’Alessandria, decisa dalle parate di Falcone. Il portiere di proprietà della Samp dovrebbe comunque lasciare il posto tra i pali a Saracco. Da verificare le condizioni di Bruccini, assente mercoledì. Se non dovesse farcela è pronto Kone.