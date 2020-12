Serie B, Spal-Lecce: scontro d'alta classifica al "Mazza", in palio punti d'oro

La Serie B torna in campo per la disputa della quattordicesima giornata, la terzultima del 2020: al "Paolo Mazza", alle ore 19, avrà luogo il big match tra Spal e Lecce, due formazioni che fino alla scorsa stagione hanno militato in Serie A e che, di conseguenza, hanno come obiettivo primario quello di tornare tra le grandi del calcio italiano. Ventitré punti e quinto posto per i padroni di casa, ventuno lunghezze e settima posizione per gli ospiti: a dirigere il confronto sarà un arbitro d'eccezione come Daniele Doveri di Roma 1.

COME ARRIVA LA SPAL - Ancora qualche problema di formazione per Pasquale Marino, costretto a fare a meno del positivo al Covid-19 Berisha e degli infortunati D'Alessandro e Viviani. Sarà 3-4-2-1 come di consueto per la compagine ferrarese con Tomovic, Vicari e Salamon davanti al portiere Thiam, Sernicola e Sala esterni di centrocampo con Murgia-Valoti coppia centrale, Castro e Sebastiano Esposito sulla trequarti alle spalle dell'unica punta Paloschi. I biancazzurri sono ancora imbattuti tra le mura amiche al pari di Salernitana ed Empoli: quattro affermazioni e due pareggi in sei gare interne per gli estensi, che non perdono in casa dal 2 agosto scorso (1-3 contro la Fiorentina all'ultima giornata di Serie A).

COME ARRIVA IL LECCE - Eugenio Corini è ancora alle prese con il Covid-19 e sarà nuovamente rimpiazzato dal vice Salvatore Lanna in panchina: i pugliesi arrivano a questo appuntamento dopo la pesantissima sconfitta interna contro il Lecce (0-3) e più in generale non vincono dal 27 novembre (1-2 a Verona con il Chievo). Non disponibili Felici e Dermaku, nella lista dei convocati figura Mancosu per il quale si temeva un problema serio al retto femorale della coscia destra (gli esami a cui si è sottoposto, però, hanno scongiurato un grave infortunio). Sarà 4-3-1-2 per i giallorossi con Gabriel in porta, Adjapong-Calderoni sulle corsie e Meccariello-Lucioni difensori centrali, in mezzo al campo il tridente formato da Paganini, Tachtsidis e Henderson con Listkowski trequartista a sostegno di Coda e Stepinski.