Serie B, Spal-Pescara: Marino ritrova Paloschi, esordio dal primo minuto per Asencio

Torna in campo la Serie B, dopo il turno di riposo per le nazionali ecco al Paolo Mazza di Ferrara andrà in scena la sfida tra Spal e Pescara valevole per l'ottava giornata del campionato cadetto. Una sfida che manca ormai da undici anni nella città estense, era Serie C con la vittoria per 0-1 degli abruzzesi. Adesso, almeno la classifica, recita due squadra diametralmente opposte. Pasquale Marino vuole innestare la quarta, tre infatti le vittorie consecutive per i ferraresi che puntano alla promozione avendo confermato gran parte della rosa dello scorso anno. L'ultimo successo, per 2-0, è arrivato in casa contro la Salernitana mentre anche in trasferta la Spal ha mostrato i muscoli come nell'1-0 del Granillo contro la Reggina nonostante le numerose assenze. Chi vuole invertire la rotta è il Pescara, Massimo Oddo nell'ultimo turno prima della sosta ha ritrovato parzialmente il sorriso con la vittoria contro il Cittadella che ha messo fine alla striscia negativa di cinque sconfitte consecutive. Una vittoria che ha rilanciato gli abruzzesi che però hanno bisogno di continuità per tirarsi fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione.

COME ARRIVA LA SPAL - Soltanto buone notizie per Pasquale Marino, dopo qualche giornata di emergenza infatti il tecnico degli estensi ha quasi la rosa al completo. Tornano arruolabili sia Paloschi che Sergio Floccari. Il primo potrebbe anche partire da titolare nel 3-4-1-2 al fianco di Di Francesco, l'ex Chievo si gioca una maglia con il giovane Sebastiano Esposito. Non ci sarò Lucas Castro, in posizione di trequartista ci sarà Mattia Valoti con l'inserimento in mezzo al campo di Missiroli. Pacchetto arretrato confermato con Tomovic, Vicari e Salamon.

COME ARRIVA IL PESCARA - Poteva stare meglio, soprattutto in zona difensiva, la formazione abruzzese che si giocherà le sue carte a Ferrara senza il mattatore del Cittadella ovvero Ceter. Non sarà della sfida l'ex attaccante del Chievo, davanti ci sarà l'esordio dal primo minuto dell'attaccante spagnolo Asencio supportato da Vokic e Maistro. Qualche problema in più riguardo la linea difensiva, stringe i denti Bocchetti mentre non ci saranno Jaroszynski e Drudi. Retroguardia a tre praticamente obbligata con Balzano, Scognamiglio e Nzita. Sulla destra invece Bellanova, galvanizzato dalle ottime prestazioni con l'Italia U21 che sulla stessa corsia affronterà il compagno di Under Marco Sala.