Serie B, Spal-Pisa: rientra Castro sulla trequarti. Emergenza difesa per D'Angelo

Nel ricco programma della decima giornata di Serie B spicca la sfida fra Spal e Pisa. Al Mazza si affrontano due squadre che stanno vivendo periodi diametralmente opposti. Gli estensi inseguono la sesta vittoria consecutiva per non perdere la scia della capolista Salernitana. I toscani devono riscattare l’ultima pesante sconfitta casalinga. Nei venticinque confronti ufficiali in Emilia tredici successi dei padroni di casa, cinque pareggi e sette affermazioni nerazzurre. Direzione di gara affidata a Riccardo Ros, della sezione di Pordenone.

COME ARRIVA LA SPAL – Cinque vittorie nelle ultime cinque partite giocate, sei considerando anche la Coppa Italia, per la squadra di Marino, seconda forza del torneo cadetto a quota 18, insieme a Lecce e Empoli. Floccari e compagni sono reduci dal successo di misura sulla Virtus Entella. Problemi in difesa, dove oltre ai portieri Berisha e Gomis mancheranno Okoli, Ranieri e Dickmann, infortunatosi lunedì a Chiavari. Recuperato Vicari che si accomoderà in panchina. A sinistra spazio a Sala, con D’Alessandro o Strefezza sulla corsia opposta. Scontati i tre turni di squalifica, sulla trequart rientra Castro. Davanti certo del posto Di Francesco, per affiancarlo ballottaggio tra Paloschi e Sebastiano Esposito.

COME ARRIVA IL PISA – Con le quattro reti incassate sabato scorso dal Cittadella le reti al passivo sono diventate venti. Quella di D’Angelo è di gran lunga la difesa più perforata del campionato e per giunta il tecnico abruzzese si ritrova con gli uomini contati, viste le assenze dello squalificato Benedetti e degli infortunati Meroni e Varnier. Caracciolo e il giovane Masetti gli unici centrali di ruolo disponibili. Probabile a questo punto l’arretramento di De Vitis ed il rilancio dal primo minuto in mediana di Marin. Non dovrebbero esserci grosse novità invece in attacco, con Vido a ridosso di Marconi e Masucci.