vedi letture

Serie B, Spezia-Ascoli: Italiano per il secondo posto, Ninkovic dal 1'

Fischio d'inizio alle ore 21. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

Al Picco questo pomeriggio si vola sulle ali dell'entusiasmo, lo Spezia padrone di casa scenderà in campo nel posticipo del sabato contro l'Ascoli. Un match importante per la formazione di Vincenzo Italiano che sta attraversando un grandissimo momento di forma. Anno cominciato con successo per gli spezzini, un 2020 da incorniciare fino a questo momento. Sono quattro le vittorie consecutive per lo Spezia che ha agganciato il Crotone al secondo posto con 37 punti ed è reduce dalla grande vittoria in rimonta contro la Cremonese. Sotto nel punteggio nel primo tempo, tre reti nella ripresa con l'ex Trapani Nzola decisivo. Di contro un Ascoli che dopo il cambio di guida tecnica sembra aver ingranato la marcia giusta, soltanto la rete di Provedel ha negato la vittoria contro la Juve Stabia. Un ottimo inizio ed un momento di crisi tra dicembre e gennaio, adesso è il momento di accelerare nuovamente.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Buone notizie per Vincenzo Italiano, il tecnico spezzino infatti è pronto a ritrovare Galabinov. L'attaccante bulgaro infatti non è sceso in campo nell'ultimo match contro la Cremonese, adesso l'ex Genoa si candida per una maglia da titolare. Il posto potrebbe essere lasciato da Bidaoui con Nzola che torna da esterno d'attacco nel 4-3-3 con Federico Ricci. In mezzo il fratello Manuel Ricci che sarà affiancato da Giulio Maggiore e Acampora con quest'ultimo in ballottaggio con Bartolomei. Dovrebbe partire invece dalla panchina Antonio Di Gaudio.

COME ARRIVA L'ASCOLI - Come annunciato dallo stesso tecnico Roberto Stellone, i bianconeri al Picco si schiereranno in campo con il 4-3-1-2 esalto il ruolo del trequartista. La rete di Nikola Ninkovic contro la Juve Stabia ha rilanciato il croato che dovrebbe così scendere in campo dal primo minuto al posto di Morosini. Davanti il bomber Scamacca affiancato da Marcello Trotta. Panchina invece per Brlek con Petrucci in cabina di regia che sarà affiancato da Padoin e Cavion. In difesa c'è il recupero di Riccardo Brosco che agirà al fianco di Gravillon.