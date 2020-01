Serie B, Spezia-Cittadella - Diverse assenza per Venturato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spezia e Cittadella, soli cinque punti di distanza ma situazioni fortemente diverse. I liguri si trovano ad un solo punto dalla zona playout, ma il percorso di risalita è già cominciato: la squadra bianconera ha infilato una striscia di 6 risultati utili consecutivi, ed anche tra le mura amiche proverà a confermare il trend. Di fronte il Cittadella, 6^ in classifica ed a soli 2 punti dal terzo posto: una posizione interessante per la squadra di Venturato, che proverà a strappare un risultato importante in Liguria per continuare a coltivare il sogno promozione.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Come detto, i ragazzi di Italiano arrivano da sei risultati utili consecutivi. L'ultima vittoria contro la Salernitana ha ridato slancio alla classifica, portando la squadra a ridosso della zona calda, e proiettando i bianconeri verso il match contro il Cittadella con gran fiducia. "Abbiamo cercato di sfruttare al meglio il periodo di sosta, sappiamo che andremo ad affrontare una squadra forte, ma siamo determinati a ottenere il massimo davanti al nostro pubblico e iniziare al meglio l'anno nuovo", le parole dell'allenatore Vincenzo Italiano alla vigilia del match. Pronto il tridente composto da Ricci, Gudjohnsen e Gyasi.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Per la squadra amaranto serve una vittoria, per evitare di perdere terreno sulle squadre che sono davanti, ma anche per tenere lontane le inseguitrici. L'ultima sconfitta casalinga contro l'Entella ha gettato qualche dubbio sul momento della squadra di Venturato, e proprio per questo al tecnico serve una vittoria per mettere a tacere le critiche. Sulla via del recupero De Marchi e Panico ma non ancora a disposizione: Ai box anche Camigliano e Branca, mentre Vrioni non è stato convocato. Non ci sono, invece, squalificati in casa Cittadella, con Ghiringhelli, Branca e Diaw che sono in diffida e dovranno stare attenti. D'Urso dovrebbe posizionarsi sulla trequarti, con Luppi e Diaw coppia d'attacco.