Serie B, Spezia-Crotone: a caccia di conferme

Lo Spezia di Italiano, dopo il grande esordio contro il Cittadella (0-3) ospita in casa il Crotone di Stroppa reduce dal pari nel derby calabrese contro il Cosenza (0-0). Prima gara interna per i liguri che cercano la continuità di risultati. Di contro i calabresi vanno a caccia del primo successo stagionale. Si preannuncia una gara equilibrata e tirata fino all'ultimo. Entrambe le squadre puntano a una stagione da protagoniste, ma non perdere terreno è importante. Nei precedenti tra le due squadre cinque le vittorie dello Spezia al Picco, tre invece quello all’Ezio Scida. Per il Crotone due vittorie interne e un solo successo esterno nel torneo 2015-2016 di Serie B (0-1). Nessun pareggio a La Spezia tra le due formazioni. Curiosità: La stessa partita era stata l’ultima in casa dei liguri nel 2018/19, al netto dei playoff. Fu 2-0 per lo Spezia con i gol di Galabinov al 25’ e Bidaoui al 81’. Calcio d'inizio alle ore 18.00, l'arbitro è Volpi della sezione di Arezzo

COME ARRIVA LO SPEZIA - I liguri a caccia dei tre punti con Bidaoui e Mastinu ancora fuori. A parte anche Acampora. Sarà 4-3-3 per i liguri con Gyasi, Galabinov e Ricci a formare il tridente offensivo.

COME ARRIVA IL CROTONE - Resta sempre l’emergenza difesa con Spolli e Curado fuori. Anche Maxi Lopez è indisponibile perché deve

scontare un turno di squalifica. Out il lungodegente Nalini. Sarà 3-5-2 per i calabresi con Simy e Messias.