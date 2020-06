Serie B, Spezia-Empoli: match con vista playoff al Picco

Dopo la gara di recupero con il successo della Cremonese sull'Ascoli, riparte definitivamente il campionato di Serie B. L'anticipo della 29/a giornata della serie cadetta si gioca al Picco (a porte chiuse per via dell'emergenza coronavirus) e sarà tra Spezia ed Empoli. Un bel match tra due squadre in lotta per la zona playoff. I liguri cercano conferme e pensano in grande, i toscani devono completare l'aggancio alle zone nobili della classifica. Si tratta della sfida numero 61 tra le due compagini: 23 successi per i toscani, 18 pareggi e 19 vittorie per i liguri. Calcio d'inizio dalle ore 17.30. L'arbitro sarà Abbattista della sezione di Molfetta.

COME ARRIVA LO SPEZIA - La squadra allenata da Italiano è imbattuto in casa da 10 partite ufficiali, di cui 8 vinte (4 nelle ultime 4 disputate) e 2 pareggiate; ultimo k.o. lo 0-1 dal Benevento del 5 ottobre scorso. Con ben 28 reti su 40 totali segnate nei secondi tempi, di cui 9 dal 46’ al 60’ (nessuno meglio nella Lega B 2019/20 in questa fase di gioco) e addirittura 14 nei 15’ centrali delle riprese, lo Spezia si conferma squadra "diesel". Dopo la lunga inattività c'è attesa per vedere quali giocatori sceglierà Italiano. Si va verso un 4-3-3 con Federico Ricci, Nzola e Bidaoui in avanti.

COME ARRIVA L'EMPOLI - I toscani hanno pareggiato ben 7 gare al Castellani, record nella Lega B 2019/20 e sono a –1 dalla zona play-off, il cui ultimo posto è occupato a quota 41 dal ChievoVerona. Le cose sono decisamente cambiate, tuttavia, in casa azzurra dopo il secondo cambio tecnico stagionale. Dopo Bucchi e Muzzi, con Marino le cose sono cambiate: 16 punti in 7 giornate (2,28 di media). Per l'ex allenatore del Catania prima volta da ex dopo aver allenato l’anno scorso – sempre in B – gli "aquilotti". Così come Italiano anche Marino dovrà vederla con l'inattività forzata: dovrebbe essere confermato il 4-3-3 con Tutino, Mancuso e Bajrami in avanti.