Serie B, Spezia-Entella: derby decisivo per il finale di stagione

Calcio d'inizio alle ore 21. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

Dopo appena due giorni di riposo, la Serie BKT torna in campo stasera con i match della 37ª e penultima giornata di campionato.Le gare si giocheranno tutte in contemporanea, con il calcio d'inizio fissato alle ore 21. Assegnato il secondo posto, resta da stabilire la griglia dei play-off e vedere come evolverà la situazione nella bassa classifica, con ben nove squadre ancora incerte della permanenza in serie cadetta. Dopo aver accarezzato per qualche tempo il sogno della promozione diretta in massima serie, per lo Spezia è vitale mantenere la terza piazza per balzare direttamente alle semifinali dei play-off. La Virtus Entella è a un punto dalla salvezza matematica e farà di tutto per conquistarlo nel match di questa sera per scongiurare imprevisti nell'ultima giornata. Teatro della sfida, lo stadio "Alberto Picco" di La Spezia. Arbitra il signor Daniele Minelli della sezione di Varese.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Rispetto all'ultimo turno di campionato, Italiano dovrà rinunciare all'infortunato Capradossi, ma potrà contare su Maggiore, al rientro in gruppo dopo il turno di squalifica. 20 i giocatori convocati dal tecnico, che dovrebbe riproporre il canonico 4-3-3 con Leali in porta, Vignali (in vantaggio su Ferrer), Terzi, Erlic e Ramos in difesa. A centrocampo Maggiore insidia Acampora per affiancare Mora e Bartolomei. Confermato il tridente offensivo composto da Gyasi, Nzola e Ragusa. Ancora out Marchizza, Mastinu e Galabinov.

COME ARRIVA L'ENTELLA - Boscaglia ritrova Schenetti dopo la squalifica, il quale dovrebbe riprendersi il posto da titolare sulla trequarti. Da valutare le condizioni di Pellizzer, alle prese con guai fisici. Non dovesse farcela, confermato Poli con Chiosa al centro della difesa, con Sala a sinistra e uno tra Coppolaro e De Col a destra. Ballottaggio Dezi-Settembrini per ricoprire il ruolo di mezzala ai lati dell'intoccabile Paolucci e di Mazzitelli. Coppia d'attacco che dovrebbe essere ancora una volta formata da G. De Luca e Rodriguez, ma Mancosu potrebbe essere la carta a sorpresa del tecnico siciliano.