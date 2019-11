Serie B, Spezia-Frosinone: Ciano e Dionisi dal 1', Gyasi nel tridente

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si torna in campo dopo la sosta, tredicesima giornata di serie B decisiva sia per lo Spezia che per il Frosinone. I padroni di casa devono assolutamente invertire la rotta e togliersi dalla zona rossa della classifica, la vittoria manca ormai da tre turni. La compagine di mister Nesta sembra aver trovato il ritmo giusto, un successo riporterebbe i gialloblù in zona playoff dopo un inizio davvero altalenante. I tre punti, dunque, diventano fondamentali per entrambe le compagini.

COME ARRIVA LO SPEZIA - I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta di Pisa, bisogna tornare in pista il prima possibile soprattutto nelle gare interne. Italiano recupera Ramos, Marchizza, Acampora e Barone, ma non avrà a disposizione Matteo Ricci per via della squalifica. Assenti anche Bastoni, Mora e Galabinov, ma verrà comunque confermato il 4-3-3 con Mastinu, Gyasi e Bidaoui, con Bartolomei, Acampora e Maggiore in mediana. Davanti a Scuffet andranno Ferrer, Terzi, Capradossi e Ramos.

COME ARRIVA IL FROSINONE - Sette partite senza sconfitta, con 13 punti conquistati su 21 disponibili. Non male per i canarini, ma vincere questa sera significherebbe dare una svolta decisiva al campionato, anche perché non è ancora arrivato un successo lontano dallo Stirpe. Se vuoi tentare la scalata servono anche i punti conquistati lontano dalle mura amiche. Bardi tra i pali, con Brighenti, Krajnc e Capuano in difesa. In mediana spazio a Gori, Maiello e Haas, con Zampano e Beghetto sugli esterni. Ciano e Dionisi confermati in attacco.