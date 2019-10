Serie B, Spezia-Juve Stabia: dubbio Gudjohnsen-Gyasi, scalpita Cissé

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La partita del Picco sa quasi di spareggio salvezza. Nel calendario della 9^ giornata di Serie B, infatti, lo Spezia ospita la Juve Stabia. La formazione ligure è alle prese con un avvio di stagione decisamente al di sotto delle aspettative, anche se nell'ultimo turno è tornata alla vittoria in casa del Pescara, ed intende proseguire anche con i campani. I quali però dal canto loro vengono da due successi consecutivi, e non vogliono fermarsi proprio adesso in questa loro stagione cadetta da neo-promossi.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Cinque assenze per mister Vincenzo Italiano, che deve fare i conti soprattutto (ancora) con quella di Galabinov. A Pescara era partito titolare Gyasi, ma l'ha risolta entrando il figlio d'arte Gudjohnsen: nuovo ballottaggio tra i due, dovrebbe essere favorito il primo ancora una volta per far reparto assieme a Bidaoui e Ricci. Ma occhio a Ragusa. Per il resto nel suo 4-3-3 dovremmo trovare Scuffet tra i pali, difeso dalla stessa linea a quattro vista in Abruzzo: Vignali e Ramos terzini, con Terzi e Capradossi a far da coppia centrale. In mediana cerca un posto Maggiore, pronto a insidiare uno tra Mora e Matteo Ricci da titolare, mentre Bartolomei sembra più certo di un posto.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA - Tra le assenze dei campani spicca soprattutto quella di Bifulco. Caserta difficilmente cambierà il 4-3-3 con cui ha trovato le ultime due vittorie. In porta quindi Russo, e davanti a lui un'espertissima coppia centrale come quella composta da Troest e l'adattato Mezavilla. Lo stesso vale per Vitiello, terzino destro, mentre a sinistra dovrebbe agire il più giovane Germoni. Dalla cintola in su, i primi dubbi: Addae potrebbe anche togliere posto a Calò, mentre Mallamo e Calvano sembrano più sicuri di un posto in mezzo. Davanti scalpita per rientrare Cisse, che si gioca il posto di nove con Forte. Del Sole insidia Elia a sinistra, più tranquillo sulla fascia destra Canotto.