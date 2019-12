Serie B, Spezia-Livorno: sfida salvezza al Picco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Punti pesantissimi, quelli in palio allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Da un lato, infatti, i padroni di casa cercheranno di tirarsi fuori dalla zona play-out approfittando di una classifica ancora parecchio corta, mentre dall'altro il Livorno proverà a far punti per tentare di sfuggire ad un infausto destino che al momento lo condanna all'ultimo posto. Gara necessariamente da non sbagliare, dunque, per ambedue le squadre, che proveranno a centrare la vittoria magari prendendosi anche qualche rischio in più del solito, dato il quintultimo posto dei liguri ed il già citato ultimo piazzamento dei labronici.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Con i due terzini sinistri fuori, Italiano ha già chiarito in conferenza stampa come ci sia una concreta possibilità di vedere Marchizza sull'out mancino di difesa. Solita alternanza Federico Ricci-Ragusa nel tridente, che sarà verosimilmente completato da Bidaoui e Gudjohnsen. Tornerà, con tutta probabilità, capitan Terzi al centro della difesa.

COME ARRIVA IL LIVORNO - Non ci sono squalificati tra gli amaranto, che dovranno fare a meno di Stoian fino a girone di ritorno inoltrato. L'attaccante rumeno, infatti, è stato operato al crociato in settimana. Per il resto, possibile qualche cambio tra i titolari con l'inserimento di Braken o più probabilmente Raicevic al posto di Mazzeo. Confermato Rocca trequartista, possibile chance in mediana per Viviani e anche per Murilo al posto di uno tra Marsura e Marras.