Serie B, Spezia-Pescara: Italiano insegue la Serie A. Fuga dal play out per Legrottaglie

vedi letture

Il mondo dello sport e del calcio è nel caos. L’emergenza Coronavirus sta sconvolgendo i calendari dei rispettivi campionati e ne è un esempio anche in Serie B la partita rinviata ieri tra Ascoli e Chievo di questa sera. Giocano, invece, Spezia e Pescara nel match valido per la 27^ giornata. Fischio d’inizio alle 21, mentre a dirigere la gara sarà il signor Pezzuto di Lecce.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Partita importante per gli uomini di Italiano chiamati a riscattare l’ultima uscita persa contro il Benevento e il precedente pareggio con il Trapani per 1-1. La squadra ligure viaggia comunque ad alta classifica con la possibilità concreta di accedere alla A per via diretta e i 41 punti fin qui conquistati ne sono la prova. La gara di sabato, però, ha comportato un grande dispendio di energie e nei piani del tecnico c’è il turnover. “So sicuro che non sarà un problema inserire qualche giocatore più fresco” ha detto ieri. Sicuramente non potrà contare sullo squalificato Mora e sugli infortunati Vitale, Ragusa e Bastoni. Torna tra i convocati, invece, Juan Ramos. Spazio dunque al 4-3-3 con Scuffet tra i pali e linea a 4 con Salva Ferrer, Erlic, Capradossi e Marchizza (da destra verso sinistra). Ricci in cabina di regia con Maggiore e Mastinu come mezze ali. In attacco il tridente sarà composto da Gyasi, Nzola e Bidaoui.

COME ARRIVA IL PESCARA - Di contro ci saranno i ragazzi di Legrottaglie in grado di spezzare un trend negativo di tre sconfitte consecutive vincendo contro l’Ascoli. “Non abbiamo fatto ancora nulla” è il monito del tecnico che intanto può tirare un sospiro di sollievo allontanando la zona play out. Al Picco, però, arriva con una squadra decimata. Tantissimi gli indisponibili: da Memushaj (squalificato), a Zappa, passando per Kastanos, Tumminello, Balzano, Del Grosso, Elizalde, Pucciarelli, Di Grazia e Chochev. Il Pescara dovrebbe dunque schierarsi con il 4-3-2-1. L’ex Fiorillo in porta e difesa composta da Bettella, Drudi, Scognamiglio e Masciangelo. Palmiero in regia, mentre Melegoni e Checco saranno gli interni di centrocampo. Sulla trequarti spazio a Galano e Clemenza con Bocic in attacco. Scalpita Maniero che nell’ultima giornata contro l’Ascoli ha dovuto lasciare il campo a causa di uno scontro di gioco con Gravillon che gli è costato 4 punti di sutura.