Serie B, Spezia-Pisa: Italiano ritrova Erlic. D'Angelo lancia Soddimo dal 1'

La Serie B torna in campo stasera, per la trentunesima giornata. Al Picco la sfida tra Spezia e Pisa, due club storicamente rivali. La squadra di Italiano, terza forza del campionato, con 50 punti, riceve la formazione nerazzurra, undicesima in classifica, a quota 40, a sole due lunghezze dalla zona playoff e con un rassicurante +7 su quella retrocessione. Nel match di andata i toscani si imposero per 3-2 in rimonta, ribaltando lo svantaggio (doppietta di Ragusa, dopo il gol di Marconi) nei minuti finali con le reti firmate dai difensori Aya e Benedetti.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Gli aquilotti sono ripartiti dai blocchi conquistando l'intera posta in palio contro Empoli e Chievo. Galabinov è stato il grande protagonista della sfida coi clivensi, decisa da una tripletta del centravanti bulgaro. Per la sfida di stasera Italiano deve rinunciare nuovamente ai gemelli Ricci, infortunati, così come Ramos, Reinhart e Di Gaudio, ma può sorridere per il fondamentale rientro di Erlic che affiancherà Capradossi al centro della difesa. Il tecnico bianconero non cambierà molto rispetto all'undici di Verona. Maggiore e Bartolomei, diffidati, saranno comunque schierati dal 1'. L'ex Gyasi e Ragusa completeranno il tridente avanzato con Galabinov.

COME ARRIVA IL PISA - Il lockdown non ha influito negativamente sulla stagione dei toscani, in serie positiva da tre turni. La vittoria nel derby col Livorno è stata seguita dal pareggio di Salerno e dal successo in extremis sul Pescara. Danilo Soddimo, match winner subentrando dalla panchina nella sfida con gli abruzzesi, avrà una maglia da titolare, da mezzala nel caso in cui fosse confermato il 3-5-2, oppure da trequartista del 4-3-1-2. Non ci sarà invece Lisi, squalificato dal giudice sportivo. A sostituirlo sarà con ogni probabilità Pinato. Davanti possibile turno di riposo per Marconi, con Vido favorito su Fabbro e Moscardelli per giocare in tandem con Masucci.