Serie B, Spezia-Pordenone: quattro assenze tra i padroni di casa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' una giornata di campionato particolare quella di Serie B iniziata con Cremonese-Pisa di ieri sera. Terzo turno del girone di ritorno, il primo al termine della sessione invernale di calciomercato mandata in archivio da meno di 24 ore. Tra le gare del pomeriggio c'è anche Spezia-Pordenone, che mette in palio punti importanti per la classifica di entrambe le compagini. I padroni di casa con una vittoria potrebbero insidiare la zona playoff, considerando che hanno ancora una gare da recuperare (contro la Cremonese). Gli ospiti, invece, puntano a blindare il secondo posto in classifica, considerando il corposo distacco di 15 punti dal Benevento capolista. Arbitra il signor Francesco Fourneau della sezione di Roma.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Una sola sconfitta nelle ultime 13 giornate per lo Spezia, 2-3 a Pisa lo scorso 9 novembre; nel mezzo per i liguri 6 successi e 6 pareggi per la squadra di Italiano. Ci sarà Di Gaudio, annunciato nel pomeriggio di ieri, mentre mancheranno Mora (squalificato), oltre che a Bidaoui, non ancora al 100% dopo esser tornato ad allenarsi con i compagni nei giorni scorsi, Reinhart e Bastoni. Galabinov potrebbe trovare spazio dal primo minuto con Nzola e Gyasi.

COME ARRIVA IL PORDENONE - "Nonostante 4 punti in 4 partite siamo ancora secondi in classifica: è un campionato difficile e lo è per tutti quanti. Vogliamo riprendere la nostra marcia positiva", ha detto Tesser in conferenza stampa alla vigilia. Due i ballottaggi di formazione tra i neroverdi: Gavazzi contende una maglia a Chiaretti a centrocampo, mentre in avanti Ciurria si gioca con Bocalon il posto al fianco di Strizzolo.