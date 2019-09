Serie B, Spezia-Trapani - Italiano contro il suo passato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà una sfida dal sapore romantico quella tra Spezia e Trapani, gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie BKT 2019/2020. Sì perché sulla panchina dei liguri siederà quel Vincenzo Italiano che è riuscito nell’impresa di condurre i granata fino alla Serie B, vincendo la finale play-off contro uno strafavorito Piacenza. Un’annata sofferta, ma che ha permesso all’ex centrocampista del Chievo di conquistarsi la chiamata di un club pronto a giocarsi le sue carte nella corsa alla promozione, con il Trapani di Francesco Baldini che aspetta invece di trovare la prima vittoria in campionato utile a far ufficialmente partire la rincorsa salvezza.

COME ARRIVA LO SPEZIA – Formazione tipo per mister Italiano, che non avendo grossi problemi sul fronte infortuni potrebbe confermare grossa parte del blocco visto contro l’Ascoli al Del Duca. In attesa che Galabinov torni al 100%, il ruolo di punta centrale sarà verosimilmente ricoperto ancora una volta da Gyasi, con Bidaoui che scalpita per una maglia da titolare. Conferme anche per i gemelli Ricci, con Bartolomei favorito per tornare dal primo minuto nella mediana ligure.

COME ARRIVA IL TRAPANI – Ancora out Evacuo tra i siciliani, anche se il bomber ex Frosinone e Novara si è già fatto vedere al Provinciale per star vicino ai compagni contro la Cremonese con una vistosa fasciatura al braccio. Detto anche dell’infortunio di Corapi, è probabile che mister Baldini possa optare per la conferma del 4-3-3, con Pettinari ancora alla ricerca del primo centro in campionato. Ai suoi lati si scalpita tanto soprattutto sulla fascia sinistra, con Jakimovski – che potrebbe anche giocare nuovamente terzino –, Tulli e Scaglia che sgomitano. A destra, invece, probabile conferma per uno Nzola davvero eccellente nell’ultimo turno.