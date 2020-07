Serie B, Spezia-Venezia: Italiano insegue il sogno Serie A, Dionisi ritrova Aramu

Questa sera si accendono le luci al Picco di La Spezia, una gara di fondamentale importanza per entrambe le formazioni in campo. Da una parte lo Spezia, dall'altra il Venezia: due obiettivi diametralmente opposti e tanta fame di raggiungerli. Partiamo dai padroni di casa, il sogno di Vincenzo Italiano si chiama Serie A. Complicata, il Crotone continua ad andare forte ma per i liguri la fiammella della speranza è ancora da alimentare di giornata in giornata. Servono i tre punti visti i cinque di distacco dai calabresi che affronteranno contemporaneamente la Salernitana. Hanno pesato per lo Spezia quelle due sconfitte consecutive contro Pisa e Frosinone che hanno permesso ai pitagorici di prendere il largo in classifica. Dall'altra parte troviamo un Venezia che deve vincere per non finire risucchiato definitivamente nella zona playout. Sono quarantuno i punti conquistati dalla formazione di Dionisi, tanti quanti quelli del Perugia che occupa il quintultimo posto. Non sa più vincere la squadra lagunare, due punti conquistati nelle ultime tre gare e la classifica che si fa deficitaria. Servirà un colpo questa sera, anche con il ritrovato Mattia Aramu.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Dopo la vittoria contro il Livorno, lo Spezia vuole ripetersi anche in casa per avvicinare il Crotone in classifica. Per farlo, il tecnico Vincenzo Italiano, si affiderà come sempre al 4-3-3 che tante soddisfazioni ha dato in questa stagione. Davanti da punta centrale dovrebbe esserci Mbala Nzola dal primo minuto, l'ex Trapani sarà affiancato da Gyasi e dal ritrovato Antonino Ragusa. In mezzo al campo non può mancare Bartolomei mentre in difesa capitan Terzi potrebbe essere affiancato da Erlic con Salva Ferrer e Marchizza lungo le corsie laterali.

COME ARRIVA IL VENEZIA - Dionisi può sorridere, torna a disposizione dopo quattro partite di assenza Mattia Aramu. Otto reti in campionato per l'ex Torino, un rientro fondamentale in questo rush finale del campionato. Giocherà sulla trequarti nel 4-3-1-2 lagunare alle spalle della coppia d'attacco formata quasi sicuramente da Longo e Capello, assente invece per squalifica Montalto. In mezzo al campo non è al meglio Zuculini, rientra invece Lorenzo Lollo che giocherà dal primo minuto in mediana con Maleh e Antonio Vacca. Fuori per squalifica anche l'ex Palermo Fiordilino.