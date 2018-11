Serie B, spunta l'ipotesi di sole 3 retrocessioni

Il caos Serie B legato al format a 19 squadre deciso in estate e che tante polemiche ha scatenato sarebbe ben lungi dall'essere risolto nonostante dalla FIGC sia arrivato un avallo al continuare in questo modo, anche se martedì il TAR potrebbe riammettere la Virtus Entella in cadetteria portando a 20 le squadre iscritte. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Modena allo studio della FIGC ci sarebbe l'ipotesi che in questa stagione le retrocessioni passino da quattro a tre per agevolare il ritorno della Serie B a 22 senza allargare troppo le promozioni dalla Serie C.