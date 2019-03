© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vittoria importante per il Crotone che torna a sperare nella salvezza. La formazione rossoblù si è imposta per 2-0 in casa della Salernitana grazie a una doppietta di Simy. Boccata d’ossigeno per il Crotone, mentre la formazione campana non riesce ad avvicinare la zona playoff. 34 i punti per i campani, 26 per i calabresi.